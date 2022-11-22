Twitter, mavi tik uygulamasını erteledi

Twitter, kimlik hırsızlığı korkuları nedeniyle onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasının yeniden başlatılmasını ertelediğini açıkladı.

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22/11/2022

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Twitter, mavi tik uygulamasını erteledi

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişimlere başladı.

Twitter'ı satın alan milyarder Musk, "mavi tik" için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurmuştu.

Ancak Twitter CEO'su, platform üzerinden yaptığı açıklamada, mavi doğrulanmış statüsünün yeniden başlatılmasının ertelendiğini duyurdu.

Musk, ücretli mavi onay rozetinin "kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven olana kadar" beklemeye alınacağını bildirdi.

Musk'ın söz konusu erteleme kararının, markaları ve ünlüleri taklit eden birçok Twitter kullanıcı vakasının yaşanmasının ardından şirket hisse senetlerinin düşmesi nedeniyle alındığı belirtiliyor.

22/11/2022 16:41
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TAGS: Elon Musk’, Twitter, mavi tik
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