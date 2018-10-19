Twitter o hesapları kapattı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği "bot" hesapları kapattı.

ABD'li yayın kuruluşu NBC, Twitter yetkililerine dayandırdığı haberinde, sosyal medya platformunun, Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajları yaymaya çalışan ve "bot" olarak adlandırılan elektronik ortamda üretilmiş sahte hesapları kapattı.

Söz konusu hesapların "Hepimiz Muhammed bin Selman'a güveniyoruz" adlı konu etiketi ile aynı anda twitter iletleri atarak en çok konuşulan konular arasına girmeye çalıştığı belirtildi.

NBC, konunun pazar günü en çok konuşulanlar arasına girmesi üzerine şüpheli hesapların listesini Twitter'a bildirmişti.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.