HABER KIBRIS

Twitter o hesapları kapattı!

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19/10/2018

Twitter o hesapları kapattı!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kayıp Suudi gazeteci  Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı mesajlar yaydığını tespit ettiği  "bot" hesapları kapattı.

 

ABD'li yayın kuruluşu NBC, Twitter yetkililerine dayandırdığı  haberinde, sosyal medya platformunun, Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yanlısı  mesajları yaymaya çalışan ve "bot" olarak adlandırılan elektronik ortamda  üretilmiş sahte hesapları kapattı.

 

Söz konusu hesapların "Hepimiz Muhammed bin Selman'a güveniyoruz" adlı  konu etiketi ile aynı anda twitter iletleri atarak en çok konuşulan konular  arasına girmeye çalıştığı belirtildi.

 

NBC, konunun pazar günü en çok konuşulanlar arasına girmesi üzerine  şüpheli hesapların listesini Twitter'a bildirmişti.

 

 

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal  Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

 

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği  Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken,  başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında  yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha  sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

 

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından,  Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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TAGS: Twitter o hesapları kapattı!, HABER, KIBRIS,
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