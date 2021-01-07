Twitter ve Facebook Trump’ın hesabını kilitledi

ABD Başkanı Trump'ın Twitter'daki 88 milyon, Facebook'taki 35 milyon takipçili sosyal medya hesapları geçici olarak kilitlendi. Twitter söz konusu paylaşımların devam etmesi halinde hesabın kalıcı olarak askıya alınacağını açıkladı

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken Trump destekçileri başkent Washington DC'deki mitingin ardından Kongre binasına girdi.

Olaylar sürerken Twitter ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabını kilitledi. Buna göre Trump 12 saat boyunca tweet atamayacak. ABD Başkanı’nın üç paylaşımını silen Twitter, komplo teorileri içeren ve şiddete davet eden tweet’lere devam etmesi halinde Trump’ın hesabının kalıcı şekilde askıya alınacağını bildirdi.

Facebook da Twitter’ın izinden giderek ABD Başkanı’nın hesabını 24 saatliğine kapattı. Facebook Trump’ın Instagram hesabını da söz konusu bloklamaya dahil etti.

Trump’ın göstericilerin Kongre binasının önündeki güvenliği aştıktan sonra göstericilere yönelik attığı ‘sakin olun’ tweet’i ABD medyası tarafından ‘geç kalmış’ olarak nitelendirildi.

Trump silinen tweet’lerinden birinde Kongre binasının basılması eylemlerini kazandığı seçimin ‘hileyle çalınmasına’ bağlamış ve göstericilere ‘Bugünü sonsuza kadar unutmayın’ diye seslenmişti.

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07/01/2021 09:25