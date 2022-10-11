Twitter ve Instagram'ı kilitlendi

Son dönemde çarpıcı söylemleriyle sık sık öne çıkan ABD’li rap şarkıcı Kanye West, sosyal medya platformları ile başı dertte.

Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in şimdi de sosyal medya hesaplarına erişimi engellendi.

West’in ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’un Yahudi halkı tarafından kontrol edildiğini öne sürdüğü bir gönderisi nedeniyle Instagram hesabı kısıtlandı.

"SİYAHİLER DE ASLINDA YAHUDİ’DİR"

Ardından West attığı tweet’te “Bu gece biraz uykum var ama uyandığımda Yahudiler için ölüm riskini 3’e çıkaracağım. İşin komik tarafı, ben aslında Yahudi karşıtı olamam çünkü siyahiler de aslında Yahudi’dir. Sizler benimle oyun oynadınız ve size karşı gelen herkesi karalamaya çalıştınız” ifadelerini kullandı. West'in tweet’i kısa sürede silindi.

Bunun üzerine Twitter, rapçinin Yahudilere yönelik nefret söylemi nedeniyle bir süreliğine hesabının bloke olduğunu açıkladı.

HESAPLARI AÇILDI

West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor.

Rapçinin kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.

TİŞÖRT TARTIŞMASI

West önceki günlerde Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunarken giydiği “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile tepki toplamıştı. Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada eleştiri bombadırmanına tutulmuştu.

Amerikan Vogue dergisinin editörü Gabriella Karefa-Johnson, rapçinin tişörtünü eleştiren birtakım ifadelerde bulunarak “Hiçbir bahane kabul edilemez. Bu sanat değil. Eğer Kanye’ye sorarsanız tişörtünün sanat ve devrim anlamına geldiğini söyleyebilirdi” demişti. Rapçi ise ünlü stilistin eleştirisine sert bir dille cevap vermişti.

Rapçinin Johnson’ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru’ onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek haldesin" yazmıştı.

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11/10/2022 11:46