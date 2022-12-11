Twitter'a cinsiyet ayrımcılığı davası: Kadınların yüzde 57'si işten çıkarıldı

Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara devralmasının ardından işlerini kaybeden iki kadın, işten çıkarmaların kadın çalışanları orantısızca etkilediğini iddia ederek şirkete dava açtı.

Dünyanın en zengin kişisi ekimde Twitter'ı devraldıktan hemen sonra şirketin üst düzey yöneticilerini, bir hafta sonra da 7 bin 500 çalışanın yarısını işten çıkarmıştı.

Reuters'ın aktardığı üzere, ayrımcılık davası çarşamba günü San Francisco'daki federal mahkemede açıldı. Davada Twitter'ın, şirketteki kadın çalışanların yüzde 57'sine karşın, erkek çalışanların yüzde 47'sini işten çıkardığı aktarıldı.

Davada Twitter'ın mühendisleri arasındaki eşitsizliğin daha da büyük olduğu ve bu departmandaki erkeklerin yüzde 48'ine kıyasla kadınların yüzde 63'ünün işten çıkarıldığı iddia edildi.

Twitter iki davacı tarafından, işyerinde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan hem federal hem de California yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

"Musk kadınları hedef aldı"

Davacıların avukatı Shannon Liss-Riordan, Musk'ın aylarca geri çekilmeye çalıştıktan sonra nihayet Twitter'la anlaşmasını tamamlamasının ardından şirketteki kadınları hedef aldığını söyledi.

Liss-Riordan, aynı mahkemede devam eden diğer üç davada da bir dizi eski ve mevcut Twitter çalışanını temsil ediyor.

"Engelli çalışanları işten çıkmaya zorluyor"

İddialar arasında Musk ve Twitter'ın uzaktan çalışmaya son verip çalışanlardan daha "sert" bir çalışma kültürünü kabul etmesini talep ederek engelli çalışanları işten çıkmaya zorladığı da yer alıyor.

Ayrıca çalışanların, daha iyi çalışma koşulları talep edince misillemeye maruz kaldığı iddiasıyla ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na şirket aleyhine en az üç şikayette bulunuldu.

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11/12/2022 10:15