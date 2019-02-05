Belki de Twitter'da en çok sinirlendiğimiz durumlardan biri de yazım hataları. Buna sinirlenmemizin sebebi ise tüm tweeti baştan tekrar atmak zorunda kalıyor oluşumuz. Bu konuda kullanıcıları anlayan Twitter CEO'su Jack Dorsey, gönderilmiş olan tweetlerin düzenlenebilmesi hakkında bir soruya “Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Twitter'a o beklenen özellik sonunda geliyor!

Dorsey, bu özelliğin şimdiye kadar olmamasını ise platformun mesaj temelli geçmişine dayandırıyor. “Bir mesaj gönderdiğinizde, geri alamazsınız. Bu yüzden bir tweeti attığınızda da anında dünyayla paylaşılır.”

Dorsey, bu özelliğin platformun gerçek zamanlı yapısına zarar verip vermeyeceğini uzun süre tartıştıklarını söylüyor. Ona göre tweetlerin düzenlenebilmesi için bir zaman aralığı vermek, sorunun çözülmesini sağlayacak. Bir tweet atıldıktan sonraki kısa bir sürede mesajı düzenlemek mümkün olacak.

Bu süre 5 ila 30 saniye arasında olacak. Orijinal gönderi de halka açık olarak kalacak. Açıkçası bu özellik ve kurallar kulağa oldukça hoş geliyor. Her önüne gelen tweeti sınırsız bir şekilde düzenleyemeyecek. Bu özellik ne zaman kullanıma sunulur bilmiyoruz ancak en kısa sürede gelmesi birçok Twitter kullanıcısının rahat nefes almasına yardımcı olacak.