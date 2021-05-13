Twitter'a sesli mesaj özelliği geldi

Sosyal medya platformu Twitter, Direkt Mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM’lere sesli mesaj özelliğini getirdi.

Sosyal ağın bu yeni özelliği Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandı. Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin 12 Mayıs’tan itibaren Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Sesli mesaj nasıl atılır?

-Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmanız yeter,

- Tamamlandığında durdur simgesine dokunarak kaydı göndermeden veya silmeden önce kaydı dinleme seçeneğine sahipsiniz,

- Alternatif olarak, ses kaydı simgesini basılı tutarak ve konuşmayı bitirdikten hemen sonra göndermek için yukarı kaydırarak da mesajınızı gönderebilirsiniz,

- Her kayıt için 140 saniyelik sınır var.

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13/05/2021 14:41