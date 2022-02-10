Twitter'a video oynatma hızı özelliği geliyor

Twitter, kullanıcıların uygulamadaki hem video hem de sesli tweet'lerin oynatma hızını kontrol etmelerini sağlayacak, Android ve web üzerinde yeni bir test başlattı.

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10/02/2022

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Twitter'a video oynatma hızı özelliği geliyor

 

Sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda video içeriklerinde alt yazı seçeneğini aktif hale getirmişti. Twitter, şimdi de başka bir video özelliği üzerinde çalışıyor.

Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliği

Oynatma hızı, 0.25 ile 2 arasında değişen ayarlanabilir seçenekler içeriyor. 0.25’lik artış ve 8 adet seçenekle gelecek olan özelliğin küresel bazda devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu.Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliğini az sayıdaki belirli kullanıcı test ediyor. Bu kullanıcılar, özelliği denemek için ekranın üst kısmında bir dişli simgesini kullanarak özelliği deneyebiliyorlar. Simge üzerinden hız seçeneklerini getirmek ve istediğinizi seçmek için basitçe dokunmak yeterli oluyor. 

10/02/2022 10:30
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TAGS: Twitter’, video oynatma, TEKNOLOJİ
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