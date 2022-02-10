Twitter'a yeni bir özellik daha!

Sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda video içeriklerinde alt yazı seçeneğini aktif hale getirmişti. Twitter, şimdi de başka bir video özelliği üzerinde çalışıyor.

Twitter, kullanıcıların uygulamadaki hem video hem de sesli tweet'lerin oynatma hızını kontrol etmelerini sağlayacak, Android ve web üzerinde yeni bir test başlattı.

Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliği

hızı, 0.25 ile 2 arasında değişen ayarlanabilir seçenekler içeriyor. 0.25'lik artış ve 8 adet seçenekle gelecek olan özelliğin küresel bazda devam edip etmeyeceği şimdiden merak konusu.Ayarlanabilir video oynatma hızı özelliğini az sayıdaki belirli kullanıcı test ediyor. Bu kullanıcılar, özelliği denemek için ekranın üst kısmında bir dişli simgesini kullanarak özelliği deneyebiliyorlar. Simge üzerinden hız seçeneklerini getirmek ve istediğinizi seçmek için basitçe dokunmak yeterli oluyor.

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10/02/2022 17:03