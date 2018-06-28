Twitter’da fiziksel anahtar ile giriş devri başlıyor!

Sosyal medya devlerinden Twitter da iki faktörlü güvenlik için fiziksel anahtar desteği vermeye başladı.

Twitter 26 Haziran’da attığı tweet ile, iki faktörlü doğrulama sürecinin bir parçası olan USB güvenlik anahtarlarının artık Twitter’dan kullanılabileceğini duyurdu.

Bu güncelleme, geçen yıl başlayan Google Authenticator ve Duo Mobile gibi üçüncü parti güvenlik yazılımları desteğinin devamı niteliğinde. Bu sayede artık telefonunuza doğrulama mesajı gelmeden, fiziksel bir anahtar kullanarak Twitter’da oturum açabilirsiniz.

Bu güncelleme ile Twitter da daha önce sistemlerine güvenlik anahtarı desteği vermeye başlayan Facebook, Google, Dropbox gibi şirketlerin arasına katılmış oldu.