Twitter'da ırkçı söylem yüzde 500 arttı: BM Twitter'ı kınadı

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter üzerindeki tartışmalar son bulmuyor. Amerikan Rutgers Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre Twitter'da siyahilere yönelik ırkçı söylem, 12 saatlik zaman diliminde yüzde 500 arttı. Birleşmiş Milletler bu durumu yazılı açıklama yaparak kınadı.

Twitter'da ırkçı terminoloji kullanımı arttı. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirkete Birleşmiş Milletler'den kınama geldi.



BM, Twitter'da siyahileri küçük düşürmek için kullanılan ırkçı sözcüğün yer aldığı paylaşımlarda ciddi artış gözlemlendiğini açıkladı.



Açıklamada Amerikan Rutgers Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın verilerine yer verildi.



Araştırmaya göre siyahilere yönelik nefret dolu ve ırkçı kelime kullanımı, önceki ortalamalara kıyasla 12 saatlik zaman diliminde yüzde 500 arttı.

"Irkçı nefreti ele alma sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirin"



BM'nin yazılı açıklamasında tüm sosyal medya platformlarının CEO'larına da çağrıda bulundu. "İnsan haklarına saygı duyulmalı ve ırkçı nefreti ele alma sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirmelisiniz" denildi.



Birleşmiş Milletler'in açıklamasının ardından Twitter yetkilileri şirkete karşı kampanya yürütüldüğünü, platformda nefret diline yer olmadığı savundu.



BM'den Musk'a açık mektup

Kısa bir süre önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Twitterın CEO'su Musk'a açık mektup gönderdi.



Mektupta ifade özgürlüğünün, dünyaya zararı olan dezenformasyonları yaymak için serbest bir hak olmadığını vurgulandı.

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07/01/2023 16:19