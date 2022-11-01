Twitter'ı satın alan milyarder Elon Musk, "mavi tik" için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurdu. Peki, mavi tikli hesaplarla normal hesaplar arasında ne gibi farklar olacak? İşte yanıtı...

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı.

Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Musk açıklamasında, Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi. Bunun "saçmalık" olduğunu belirtti. Twitter'ın yeni CEO'su hemen ardından ücretli aboneliğin özelliklerini paylaştı. Buna göre abonelik alan kişiler dolandırıcılığa karşı yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli olacak. Diğer kullanıcılara göre de daha uzun videolu paylaşımda bulunabilecekler. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade etti.

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01/11/2022 21:00