Twitter'da Musk rüzgarı, Kullanıcı sayısı rekor kırdı

Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı, Elon Musk'ın platforma sahip olduğu ilk tam hafta boyunca "tüm zamanların en yüksek seviyelerine" ulaştı. Öte yandan Musk'ın ABD seçimleri için yaptığı çağrı platformun tarafsızlığını sorgulattı.

The Verge tarafından elde edilen belgelere göre, Musk'ın devralınmasından bu yana Twitter'ın para kazanılabilir günlük kullanıcı (mDAU) büyümesi yüzde 20'den fazla hızlandı.

Twitter'ın satış ekibi, bugün reklamverenlere göndereceği mesajda, "Twitter'ın en büyük reklam pazarı ABD'de daha da hızlı büyüyor" diyecek.

Elon Musk da pazar günü Twitter'ı satın alma anlaşmasının açıklanmasından bu yana "kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" diye tweet attı.

Twitter en son 237,8 milyon günlük aktif kullanıcı ve ikinci çeyrek için yıllık yüzde 16,6 büyüme bildirmişti.

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, sosyal medya uygulamasından bugün yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vermeye çağırdı. Ancak bu mesaj Twitter'ın tarafsız kalma yeteneği hakkında soruları gündeme getiriyor.

Musk, ""Bağımsız fikirli seçmenlere: Paylaşılan güç, her iki tarafın da en kötü aşırılıklarını engeller, bu nedenle, Başkanlığın Demokratik olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum." paylaşımında bulundu.

Böylece, ülkenin teknoloji şirketi yöneticilerinin büyük ölçüde uzak durmaya çalıştığı siyasi tartışmaya adım attı.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, geçmişte ve platform dışında da siyasi görüşlerini dile getirdi.

Ancak, Twitter'ın dünyanın en zengin adamının yönetimi altında tarafsız kalma yeteneği hakkında soruları gündeme getirdi.

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08/11/2022 20:21