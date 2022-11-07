Twitter’daki Elon Musk’ları siliyor

Twitter'ı satın almasının ardından attığı adımlarla tartışmalara yol açan Elon Musk, sosyal medya platformunda adını Elon Musk olarak değiştirenlere de savaş açtı.

Musk'ın Twitter'da mavi tık uygulamasını paralı hale getireceğini açıklamasının ardından aralarında ünlülerinde yer aldığı çok sayıda kişi platformdaki adını “Elon Musk” olarak değiştirdi. Şirketteki personelin yaklaşık yarısını işten çıkararak şimşekleri üzerine çeken Musk, Twitter'da başkalarının isimlerini kullanan kişilerin hesaplarını sileceğini belirtti.

Musk, paylaştığı tweet'te, “parodi” için başkalarını taklit eden hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu. Hesapları kapatmadan önce artık uyarı da yapılmayacağını kaydeden Musk, onay mekanizmasındaki değişikliğin halka daha fazla söz hakkı vereceğini ifade etti.

Twitter'daki yeni düzene karşı çıkan eleştirmenler, platformun yalan bilgi ve nefret söylemini yaygınlaştırmasından endişe ediyor.

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07/11/2022 08:35