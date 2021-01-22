Twitter'dan bir resmi hesaba daha bloke

Twitter, şirket kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Venezuela Ulusal Meclisinin (AN) resmi hesabını bloke ettiğini duyurdu.

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22/01/2021

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Twitter'dan bir resmi hesaba daha bloke

Ulusal basında çıkan habere göre, Twitter CEO’su Jack Dorsey, "şirket normlarına" aykırı uygulamalar içinde olmakla suçladığı AN'nin hesabını geçici olarak askıya aldığını açıkladı. 

Öte yandan Venezuela'da 6 Aralık 2020'de düzenlenen parlamento seçimlerini boykot eden ve başını AN'nin eski başkanı Juan Guaido'nun çektiği, muhalifler tarafından kurulan Ulusal Meclis Delege Komisyonunun hesabı ise aktif görünüyor. 

Venezuela'da muhaliflerin çoğunluğunun boykot ettiği seçimlerde iktidar partisi liderliğindeki Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki 277 sandalyeden 177'sini kazanmıştı. 

22/01/2021 08:54
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TAGS: Twitter, Dünya, Teknoloji
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