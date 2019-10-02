Twitter'dan teknik sorun açıklaması

Twitter Inc, "Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor." açıklaması yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Twitter ve TweetDeck'te tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor.

Twitter Inc., Twitter ve TweetDeck'te yaşanan kesintiye ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor."

02/10/2019 16:41