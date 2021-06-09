Twitter'ı yasaklayan devlet başkanına dava

Nijerya'da çatışmalar sonrası başlayan Twitter tartışmaları mahkemeye taşındı. Sivil toplum örgütleri, Twitter'ı yasaklayan Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye dava açtı.

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09/06/2021

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Twitter'ı yasaklayan devlet başkanına dava

Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle Devlet Başkanı Buhari'ye dava açıldı.

Sivil toplum örgütleri, Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerini askıya alması nedeniyle Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye karşı Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu mahkemesinde dava açtı.

Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin 1 Haziran'da ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik yaptığı paylaşımını silmiş, hesabını da askıya almıştı.

Buhari geçmişteki iç savaşı hatırlatarak, 30 ay boyunca alanda savaşan bizler onlara anladıkları dilden davranacağız ifadelerini kullanmıştı.

Buhari'nin hesabının askıya alınması üzerine Nijerya Hükümeti 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuş, yasağı ihlal edenlere yargılama kararı verilmişti.

09/06/2021 16:08
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TAGS: Dünya, Teknoloji, haber, Twitter, Nijerya
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