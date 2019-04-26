Twitter'ın kullanıcı sayısındaki ilerleme durdu!

Twitter aylık aktif kullanıcı sayısını son kez açıkladı. Kullanıcı sayısında duraklama görülen uygulamaya ait yeni verinin detayları haberimizde.

Twitter aylık aktif kullanıcı sayısını son kez açıkladı. Rakamlar gayet iyi, fakat yıl olarak dağılıma bakıldığında, kullanıcı sayısı duraklama dönemine girmiş görünüyor. Ayrıca Twitter'ın bundan sonra platformundaki aylık aktif kullanıcı sayısını kamuoyu ile paylaşmayacağını duyurduğunu belirtelim.

Sosyal ağ Twitter, Salı günü son kez aylık aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Şirketin rakamlarına göre 2019'un ilk çeyreğinde aylık ortalama 330 milyon kişi Twitter'ı aktif şekilde kullandı. Bu sayı şirketin önceki iki çeyreğine göre küçük bir artış gösterse de hala geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinden 6 milyon kullanıcı daha az. Geçtiğimiz 3 yıl içinde Twitter kullanıcı sayısını sadece 20 milyon artırdı. Bu süre zarfında kullanıcı sayısı genelde 330 milyon civarında seyretti. Bu da platformun büyüme sınırına ulaştığı şeklinde yorumlandı.

Şirket artık ‘para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı' rakamlarını açıklayacak. Bu ölçüt, herhangi bir günde Twitter'a reklam gösterilebilen bir platform ya da uygulama üzerinden erişen kullanıcı sayısını ifade edecek. Fakat şirket bu rakamların diğer şirketlerin açıkladığı benzer isimli ölçütlerle birebir karşılaştırılamayacağını vurguluyor. Böylece Twitter, diğer şirketlere karşı daha güçsüz göründüğü karşılaştırmalardan kendisini korumayı amaç ediniyor.