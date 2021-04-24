Twitter'ın Türkiye temsilcisi belli oldu

Twitter Türkiye'de şirket kurdu ve temsilci olarak ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişiyi atadı.

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24/04/2021

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Twitter'ın Türkiye temsilcisi belli oldu

Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracağını açıklayan sosyal medya platformlarından Twitter da Türkiye'de şirket kurdu.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde dün yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre Twitter internet içerik hizmetleri limited şirketi” unvanıyla bir şirket kuruldu.

10 bin TL sermayeli şirketin adresi İstanbul'da Şişli ilçesi oldu.

TEMSİLCİ ABD’DE İKAMET EDİYOR

Türkiye'deki şirketin kurucusu olarak ABD merkezli T.I. Redwing LLC adlı şirket kayıtlarda yer aldı.

Twitter'ın Türkiye'deki şirketinin müdürü olarak T.I. Redwing LLC şirketi seçilirken, tüzel kişi adına ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtildi.

Google ve TikTok da Türkiye'de şirket kurmuştu. Facebook ise henüz Türkiye'de şirket kurmadı.

 

24/04/2021 16:13
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TAGS: Twitter, Kevin Cope
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