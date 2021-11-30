Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu

Jack Dorsey'in istifa etmesinin ardından Twitter'ın yeni CEO’su Parag Agrawal oldu. Agrawal, Twitter'ın Teknik Strateji, Makine Öğrenimi, Yapay Zeka, Tüketici, Gelir ve Bilim ekiplerinden sorumluydu.

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30/11/2021

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Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu

Jack Dorsey'in istifasıyla Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal oldu. Şirkette 10 yılını geçiren Agrawal'ın son olarak baş teknoloji müdürü olarak görev yaptığı biliniyor.

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

CNBC'de yer alan habere göre, 37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Parag Agrawal, Twitter'a katılmadan önce AT&T , Microsoft ve Yahoo'da araştırma stajı yaptı.

CRFA Araştırma analisti Angelo Zino, Agrawal'ın yatırımcılar için "güvenli" bir tercih olduğunu belirtti.

Agrawal'ın önünde Twitter'la ilgili TikTok ve Instagram rakipleriyle mücadelenin yanı sıra platformda yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele görevleri bulunuyor.

Twitter, 2023 yılına kadar 315 milyon adet paraya çevrilebilir aktif kullanıcıya ulaşmak istiyor.

30/11/2021 11:04
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TAGS: Twitter, Parag Agrawal
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