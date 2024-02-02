U 14 Karması 14 kişiye indirildi

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02/02/2024

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U 14 Karması 14 kişiye indirildi

Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonadı’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması  kadrosu 14 kişiye indirildi.
Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yaptığı takım dün Atatürk Spor Salonu’nda bir araya geldi.
Karmanın dün yapılan idmanını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve As Başkan Ahmet Karaoğlan da izledi.
6-8 Şıbat’ta yapılacak elemeler için karmamız 5 Şubat pazartesi Aksaray ‘a hareket edecek.

02/02/2024 15:09
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TAGS: U 14, Karması,
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