U 14 Karması çalışmaya başladı

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31/01/2024

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U 14 Karması çalışmaya başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından düzenlenen U 14 Bölge Şampiyonadı’nda Aksaray Grubu’nda mücadele edecek U 14 Karması ilk idmanını yaptı.
Antrenörlüğünü Tahir Soyer’in yaptığı ve yardımcı olarak da Onat Serin’in yer aldığı rakımın idmanına 29’ye Yakın soorcu katıldı. Kadro ileriki günlerde 12’ye indirilecek.
Karmanın ilk idmanını Basketbol Federadyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da izledi.
6-8 Şıbat’ta yapılacak elemelerde karmamız Aksaray Grubu’nda yer alacak.

31/01/2024 15:02
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TAGS: haber, kıbrıs
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