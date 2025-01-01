U 14 ve U 18’de heyecan artıyor

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01/01/2025

U 14 ve U 18’de heyecan artıyor

Basketbol ttec U 14 Kızlar ve Erkekler Ligi ile U 18 Kadın ve Erkek Ligleri’nde mücadele devam ediyor.
Heyecanın her geçen arttığı liglerde ttec U 14 Kızlar A Grubu’nda Yakın Doğu Üniversitesi, B Grubu’nda Levent lider durumda yer alıyorlar.
ttec U 14 Erkekler Ligi A  Grubu’nda Soyer Aksu lider durumda yer alırken, B Grubu’nda ise Levent zirvede bulunuyor.
U 18 Kadınlar Ligi’nde Levent ilk sırada yer alırken, U 18 Erkekler Ligi A Grubu’nda Akdeniz Spor Birliği, B Grubu’nda ise Yakın Doğu Üniversitesi liderlik koltuğunda oturuyorlar.

ttec U 14 Kızlar Ligi A Grubu
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.YDÜ            3    1    2    92    102    4
2.GÖNYELİ        1    1    -    41      21    2
3.ALSANCAK        1    1    -    39      29    2
4.BASE BASKET    1    -    1    22      42    1

ttec U14 KIZLAR LİGİ B GRUBU
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.LEVENT            2    2    -        182    71    4
2.KIVILCIM        2    2    -     74    60    4
3.F.BREAK        2    -    2     53    112    2
4.ASB            2    -    2     68    143    2

ttec U 14 ERKEKLER A GRUBU
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.SOYER AKSU        3    3    -    260    75    6
2. YDÜ A            2    2    -    172     37    4
3.G.BİRLİĞİ        3    1    2    109    203    4
4.ADASPOR        3    1    2      83    193    4
5.KIVILCIM        3    -    3      52    142    3
6.BASEBASKET        1    -    1        5      21    1

ttec U 14 ERKEKLER B GRUBU
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.LEVENT            2    2    -    164     65    4
2.KOOPBANK        2    2    -    127     69    4
3.YDÜ B            3    1    2    137    176    4
4.TED            2    -    2      66    143    2
5.ASB            1    -    1      21    64    1


U 18 KADINLAR LİGİ
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.GÖNYELİ        2    1    1    137    67    3
2.LEVENT            1    1    -    108    34    2
3.ASB            1    1    -      74    67    2
4.BASE            1    -    1       28   70    1

U 18 ERKEKLER A GRUBU
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.CANBULAT        3    2    1    169    177    5
2.ASB            2    2    -    149      73    4
3.KOOPBANK        1    1    -    110      35    2
4.SOYER AKSU        1    -    1      51      57    1
5.DAÜ            2    -    2      54    164    2
6.BASE            1    -    1      35     62    1

U 18 EREKLER B GRUBU
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.YDÜ            2    2    -    203     91    4
2.ADA            2    1    1    121    139    3
3.G.BİRLİĞİ        2    1    1    121    153    3
4.SOYER B        1    -    1      53    77    1
5.ASB            1    -    1      36    74    1

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