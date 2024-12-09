U 18 Erkeklerde KoopBank Gençlik galip

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09/12/2024

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U 18 Erkeklerde KoopBank Gençlik galip

U 18 Etkekler Ligi A Grubu ilk maçında ligin iki yeni takımının maçında KoopBank Gençlik, Mağusa Canbularsporu 110-35 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Mağusa Canbulatspor önünde baştan sona üstün olan KoopBank Gençlik maçı 110-35 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
KoopBank Gençlikte 4 oyuncu çift hanelerde olurkenAda 25 verimlilikle öne çıkarken takım arkadaşı Deniz de 24 verimlilikle dikkat çektiler

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