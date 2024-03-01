U 18 Karması toplandı

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01/03/2024

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U 18 Karması toplandı

Gaziantep’te yapılacak U 18 Türkiye Bölge Şampiyonası’nda mücadele edecek karmamız dün akşam toplandı.
5-7 Mart tarihlerinde Gaziantep Grubu’nda ev sahibi Doğuş Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yıldızlar Basketbol ile mücadele edecek olan karmamız dün akşam  Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda ilk idmanını yaptı.Antrenör Hasan Kasap ve yardımcısı Onat Serin tarafından yönetilen ilk idmanın kadrosu geniş tutuldu.
İdmanı Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Genel Koordinatör ve Dış İlişkiler Sorumlusu Doçent Dr.Seyfi Savaş da izledi.

01/03/2024 09:04
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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