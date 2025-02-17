U11 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11 Ferdi Klasman Turnuvası’nı 15 Şubat Cumartesi günü düzenledi ve dereceye giren sporcular belli oldu.

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17/02/2025

U11 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11 Ferdi Klasman Turnuvası’nı 15 Şubat Cumartesi günü düzenledi ve dereceye giren sporcular belli oldu.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da etkinliklerini sürdürdü. Sabah saat 10.00’da başlayan U11 ferdi klasman turnuvası aynı gün sona erdi. Oynanan maçlar sonrasında U11 erkeklerde Bekiroğulları Masa Tenisi Alt Yapı Derneği sporcusu Rüzgar Wenk, U11 kızlarda Gönyeli Spor Kulübü sporcusu Ada Canbora şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmalar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Sıralama şu şekilde;

U11 Kızlar

1.Ada Canbora (Gönyeli Spor Kulübü)

2.Nehir Gökduman (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

3.Derya Akbatur (Gönyeli Spor Kulübü)

4.Defne Gökduman (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

U11 Erkekler

1.Rüzgar Wenk (Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği)

2.Borna Valinia (Gönyeli Spor Kulübü)

3.Doruk Çelik (GÜHAD)

4.Aren Doğan (Sütlüce Spor Kulübü)

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TAGS: Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U11 Ferdi Klasman Turnuvası’nı 15 Şubat Cumartesi günü düzenledi ve dereceye giren sporcular belli oldu.
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