U11 Ferdi Klasman Turnuvası yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yaz aylarında alt yapı okulunu aktif hale getirerek genç sporcuları özelde Masa Tenisi camiasına genelde ülke sporuna kazandıran federasyon, Eylül ayında ise yeni sezon müsabakalarına başlamıştı.

Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ana sponsorluğunda U11 Ferdi Klasman Turnuvası düzenleyecek. Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda başlayacak ve aynı gün tamamlanıp dereceye giren sporcular belli olacak. Bu arada karşılaşmaların eşleşmeleri bugün çekilecek olan kura çekimi sonrasında belli olacak.