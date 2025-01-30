U11 Hentbol Şöleni Coşkuyla Başladı

Minik hentbolcuların heyecanla beklediği *U11 Hentbol Şöleni*, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü coşkulu bir atmosferde başladı. 11 yaş altı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte, geleceğin yıldız sporcuları hünerlerini sergiledi.

Şölenin Ev Sahibi: UKÜ Arena

Şölen, saat *08:30 – 13:00* arasında *Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Arena’da* düzenlendi. Hentbolun temel becerilerini geliştirmek, çocuklara sporu sevdirmek ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla organize edilen etkinlik, büyük bir ilgi gördü. Şölenin ardından tüm katılan takımlara Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan tarafından madalyaları takdim edildi.

Katılan Okullar:

Bu özel etkinliğe şu ilkokullar katılım gösterdi:

Dikmen İlkokulu

Yakındoğu İlkokulu

Haspolat İlkokulu

Atatürk İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Necati Taşkın İlkokulu

Polat Paşa İlkokulu