U11 Minik Futbol Turnuvası coşkusu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen minikler U11 futbol turnuvası yapıldı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda gerçekleştirilen U11 minikler futbol turnuvasında Çetinkaya U11 takımı şampiyon oldu.

2011 doğumlu sporcuların mücadele ettiği U11 minikler futbol turnuvasına ev sahibi L.Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Cihangir, Miracle Değirmenlik, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon olmak üzere toplam 8 takım katıldı.

Grup Maçları

İskele Cumhuriyet Stadı’nda ayrılan iki sahada tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda, minik futbolcular hünerlerini sergilerken, A gurubunda L.Gençler Birliği, Çetinkaya, Cihangir, Mormenekşe, B grubunda Mağusa Türk Gücü, Miracle Değirmenlik, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon takımların mücadelesinde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi.

Yarı Finaller

Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemlerden Serkan Özdenkci, Cenk Aras Özfuttu’nun yönettiği ve tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda A grubunda Çetinkaya birinci, Cihangir ikinci, B grubunda Miracle Değirmenlik birinci, Mağusa Türk Gücü ikini olarak yarı finale yükseldi. Yarı finale eşleşmelerinde Çetinkaya (A1), Mağusa Türk Gücü (B2) normal süresi 0-0 beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 2-1 kazanan Çetinkaya finale yükseldi. Miracle Değirmenlik (B1), Cihangir (A2) arasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Miracle Değirmenlik finale yükselen ikinci takım oldu.

Şampiyon Çetinkaya U11

Turnuvanın finali oldukça zevkli çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Çetinkaya U11, Miracle Değirmenliği 1-0 mağlup ederek namağlup turnuva şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i 3-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen minikler U11 futbol turnuvası final maçı sonrasında dereceye giren takımlara kupalar, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri L.Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, yönetim kurulu üyeleri, Erkut Yılmabaşar, İsmet Dağbaşı, altyapı sorumluları Mertsan Çakırlı, Mehmet Balcı, Kemal Boyacı, Gençler Birliği teknik direktörü Ahmet Ogan, Çetinkaya Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı tarafından verildi.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü U11 Minikler Futbol Turnuvası'nda toplu sonuçlar ve dereceler şöyle oluştu ;

A Grubu

Mormenekşe-Gençler Birliği 0-1

Çetinkaya-Cihangir 3-0

Cihangir-Mormenekşe 0-1

Gençler Birliği-Çetinkaya 0-4

Çetinkaya-Mormenekşe 4-0

Cihangir-Gençler Birliği 1-0

B Grubu

Miracle Değirmenlik-Yeniboğaziçi 3-0

Mağusa Türk Gücü-1461 İskele Trabzon 1-0

461 İskele Trabzon-Miracle Değirmenlik 0-0

Yeniboğaziçi-Mağusa Türk Gücü 0-2

Mağusa Türk Gücü-Miracle Değirmenlik 0-1

1461 İskele Trabzon-Yeniboğaziçi 2-0

Yarı Final

(A1 Çetinkaya-B2Mağusa Türk Gücü 0-0 (2-1 Penaltılarla)

(B1Miracle Değirmenlik-A2Cihangir 2-0)

Üçüncülük

Mağusa Türk Gücü-Cihangir 3-0

Final

Çetinkaya-Miracle Değirmenlik 1-0

Şampiyon Çetinkaya

Sıralama

1.Çetinkaya (U11)

2.Miracle Değirmenlik (U11)

3.Mağusa Türk Gücü (U11)

4.Cihangir (U11)

5.1461 İskele Trabzon (U11)

6.Mormenekşe (U11)

7.L.Gençler Birliği (U11)

8.Yeniboğaziçi (U11)

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 15:33