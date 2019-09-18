U12 Finali, Ürüncüoğlu ve Özfuttu'nun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez organize edilen U12 Liginde Yenicami ile Değirmenlik arasında bu akşam oynanacak olan final maçının hakemler belli oldu.



Merkez Hakem Kurulu, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan final maçını yönetecek hakem ikilisini belirledi. Final maçında son dönemin başarılı genç hakemlerinden Özalp Ürüncüoğlu ve Cenk Aras Özfuttu düdük çalacak.



