U12 Kız ve U13 Erkeklerde Final zamanı

U12 Kızlar ve U13 Erkekler Voleybol liglerinde Final Serisi ilk müsabakaları Erenköy'de oynandı.

Çok çekişmeli geçen U12 Kızlar müsabakasında rakibi MGA karşısında 3-2 galip gelen Karpaz Gate Marina seride1-0 üstünlük yakaladı.

Bu müsabakadan sonra oynanan U13 Erkekler müsabakasında GMB Çamlık Spor rakibi KGM'yı 3-0'lık net skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Serinin ikinci karşılaşmaları 24 Aralık Cumartesi günü Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.

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17/12/2022 20:51