U12 Kız ve U13 Erkeklerde Final zamanı

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17/12/2022

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U12 Kız ve U13 Erkeklerde Final zamanı

U12 Kızlar ve U13 Erkekler Voleybol liglerinde Final Serisi ilk müsabakaları  Erenköy'de oynandı.  
Çok çekişmeli geçen U12 Kızlar müsabakasında rakibi MGA karşısında 3-2 galip gelen Karpaz Gate Marina seride1-0 üstünlük yakaladı.
Bu müsabakadan sonra oynanan U13 Erkekler müsabakasında GMB Çamlık Spor rakibi KGM'yı 3-0'lık net skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
 Serinin ikinci karşılaşmaları 24 Aralık Cumartesi günü Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.

17/12/2022 20:51
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TAGS: U12 Kız ve U13 Erkeklerde Final zamanı
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