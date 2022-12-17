U12 Kız ve U13 Erkeklerde Final zamanı
17/12/2022
U12 Kızlar ve U13 Erkekler Voleybol liglerinde Final Serisi ilk müsabakaları Erenköy'de oynandı.
Çok çekişmeli geçen U12 Kızlar müsabakasında rakibi MGA karşısında 3-2 galip gelen Karpaz Gate Marina seride1-0 üstünlük yakaladı.
Bu müsabakadan sonra oynanan U13 Erkekler müsabakasında GMB Çamlık Spor rakibi KGM'yı 3-0'lık net skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.
Serinin ikinci karşılaşmaları 24 Aralık Cumartesi günü Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak.