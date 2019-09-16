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U12 Ligi'nde Final Programı Açıklandı

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi'nde final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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16/09/2019

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U12 Ligi'nde Final Programı Açıklandı

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi'nde final karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü 18.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U12 Ligi’nde final karşılaşması 18 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Yenicami ile Değirmenlik arasında oynanacak olan karşılaşmanın kazananı bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi’nin şampiyonu olacak.


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TAGS: u12 finali, yenicami, yak, değirmenlik, atatürk stadı, haber kıbrıs, ktff
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