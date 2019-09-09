U12 Ligi'nde Son Dört Belirlendi

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Futbol Ligi'nde yarı finale vizesi alan takımlar belli oldu.

Dün oynanan çeyrek final müsabakalarından sonra yarı final vizesini elde eden takımlar belirlendi. Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova, Değirmenlik ve Göçmenköy U12 Takımları, çeyrek finalde rakiplerini mağlup etmeyi başararak yarı finale kaldı. Yarı final maçları 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Çeyrek finalde alınan sonuçlar ve yarı final programı şöyle;

Yenicami A.K 1-0 Esentepe

Göçmenköy 8-0 Karadeniz 61 S.B

Değirmenlik 0-0 Doğan Türk Birliği (Penaltılar sonucu: Değirmenlik 4-2 Doğan Türk Birliği)

Merit Alsancak Yeşilova 1-0 Lefke

Yarı Final Programı

Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova

Göçmenköy-Değirmenlik