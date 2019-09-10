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U12 Ligi’nde Yarı Final Zamanı

KTFF tarafından düzenlenen U12 Futbol Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

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10/09/2019

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U12 Ligi’nde Yarı Final Zamanı

KTFF tarafından düzenlenen U12 Futbol Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Geçtiğimiz gün oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından Yenicami, Merit Alsancak Yeşilova, Değirmenlik ve Göçmenköy U12 takımları yarı finale yükselen ekipler olmayı başarmıştı. Dört takım yarın final vizesi almak için sahaya çıkacak. Her iki karşılaşma da Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanacak.

U12 Ligi’nde yarı final programı şöyle:

Değirmenlik-Göçmenköy (17.00)

Yenicami-Merit Alsancak Yeşilova (18.00)

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TAGS: U12 Ligi, Futbol, Yarı Final, Yenicami, Göçmenköy, Değirmenlik, Merit Alsancak Yeşilova, Haber Kıbrıs
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