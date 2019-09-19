U12 Ligi'nin ilk Şampiyonu Yenicami: 4-1

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U12 Ligi'nde dün gece finalde Değirmenlik'i 4-1 mağlup eden Yenicami, şampiyon oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun bu yıl ilk kez organize ettiği U12 Ligi, dün gece oynanan final karşılaşmasının ardından sona erdi. U12 Ligi'nin ilk şampiyonu Yenicami oldu. Siyah beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 yenik kapattığı Değirmenlik karşısında ikinci devrede bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Yenicami'ye şampiyonluğu getiren golleri Rüzgar, Akkaya, Hüseyin Arifoğlu ve Boran Çağman(2) kaydetti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde şampiyon olan Yenicami'ye ve ikinci Değirmenlik'e kupa ve madalyalarını Başbakan Ersin Tatar ile KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yetkililer takdim etti.

19/09/2019 09:06