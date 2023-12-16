U13 Erkekler Ligi'nde Şampiyon MGSK

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen, İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oynanan U13 Erkek Final Serisi ikinci karşılasmasinda rakibi Karpaz Gate Marina karşısında 3-1'lik skorla galip ayrılan Maraş Gençlik Spor Kulübü seride durumu 2-0 yaptı ve U13 Erkekler LIg şampiyonluğu kupasını kazandı.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.