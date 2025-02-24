U13 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da etkinliklerini sürdürdü.

Sabah saat 10.00’da başlayan turnuva aynı gün sona erdi ve dereceye giren isimler belli oldu.

Oynanan maçlar sonrasında kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi oyuncusu Özüm Özel erkeklerde ise Girne Amerikan Üniversitesi oyuncusu Ivan Blahotin şampiyonluğa ulaştı.

Sıralama şu şekilde;

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

3.Melike İlhan (Dumlupınar)

4.Seval Sezgin (GAÜ

Erkekler

1.Ivan Blahotin (GAÜ)

2.Sonay Hayatseven (GAÜ)

3.Sarp Öztürk (Arcuad Anka Spor Derneği)

4.Kerem Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)