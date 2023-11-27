U13 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Sporcularımız Toplamda 7 Galibiyet Aldı

ads ads ads ads
27/11/2023

ads
U13 Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Sporcularımız Toplamda 7 Galibiyet Aldı


Türkiye'nin Bursa ilinde  düzenlenen U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında  mücadele eden badmintoncularımız adaya döndü.
U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında 5 bayan 9 erkek sporcuyla katılım gösteren Milli Takımımız 3 gün boyunca 950 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında sporcularımız toplamda 7 galibiyet aldılar. 
Başkan Fırat Deniz, 23 Kasım 2023 tarihinde Bursada başlayan U13 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Yaşlarının küçük olmasına rağmen sporcularımızın iyi mücadele ettiklerini belirten Başkan Deniz, Badminton Milli Takımımızın ana sponsoru Modda Cosmetics Direktörü Sayın Murat Tenekeci'ye de teşekkür etti. Kafilede yönetici olarak bulunan Vasfiye Şahali, antrenörlerimiz Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe'ye de teşekkür etti.

27/11/2023 11:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.