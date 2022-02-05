U14 Karması Karaman yolcusu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan U14 Karması, 7-13 Şubat tarihleri arasında Karaman’da düzenlenecek olan Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılacak. Bir süredir hazırlıklarını antrenör Ahmet Dağer nezaretinde sürdüren karma, pazartesi günü sabah adadan ayrılarak bölge şampiyonasında Türkiye Şampiyonası’na katılabilmek için mücadele edecek.

Hazırlıklar tamamlandı

Pandemi sonrasında alt yaş grubu sporcuların yurt dışı temas deneyimi kazanması adına önem taşıyan organizasyona hazırlık kapsamında U14 Karması Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği ile bir hazırlık maçı oynayarak hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonada ilk dört içerisine girecek olan takımlar Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak

Dağer: İlk dörde kalan takımlar Türkiye Şampiyonası’na katılacak

U14 Karması antrenörü Ahmet Dağer yaptığı açıklamada KKTC Basketbol Federasyon Karması U14 takımı olarak Karaman’a Türkiye Bölge Şampiyonası’na gideceklerini ifade etti. “Orada katılacak takım sayısına göre ekipler üç veya dört gruba bölünecek” diyen Dağer, “Gruplardan çıkacak olan ilk iki takım, son sekiz takım arasında yer alacak. İlk dörde kalan takımlar da Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak” ifadelerini kullandı.

“Pandemi sonrası çocuklarımız için değerli bir açılım”

Pandemi sonrasında dış temas adına çok değerli bir açılık olduğunun altını çizen Ahmet Dağer, “Çok uzun bir hazırlık sürecimiz olamadı. Pandemi süreci sonrasında çocuklarımızın dış temas yapması açısından çok değerli bir açılım olduğunu düşünüyorum. Sonraki süreçte çalışmalarımızı hızlandırdık. İyi ve en hazır şekilde orada bulunmak istiyoruz” görüşlerini belirtti.

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05/02/2022 16:40