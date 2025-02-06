U14 Kızlar Karmamız gruptan çıktı

Karaman'da organize edilen Türkiye Bölge Şampiyonası 4.grupta mücadele eden KKTC U 14 Kızlar Karması ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı.

Son maçında Akşehir Umut takımını 44-28 mağlup eden karmamız puanını 5 yaparak averajla Mega Basketbolun ardından ikinci sırada yer alarak grubu ikinci bitirdi.

Karaman Grubu

TAKIMLAR O G M AS YS P

1.MEGA BASKET 3 2 1 159 126 5

2.KKTC 3 2 1 121 107 5

3.MELİKGAZİ 3 1 2 104 133 4

4.A.UMUT 3 1 2 112 130 4