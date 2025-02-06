U14 Kızlar Karmamız gruptan çıktı

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06/02/2025

U14 Kızlar Karmamız gruptan çıktı

Karaman'da organize edilen Türkiye Bölge Şampiyonası 4.grupta mücadele eden KKTC U 14 Kızlar Karması ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı.
Son maçında Akşehir Umut takımını 44-28 mağlup eden karmamız puanını 5 yaparak averajla Mega Basketbolun ardından ikinci sırada yer alarak grubu ikinci bitirdi. 

Karaman Grubu
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.MEGA BASKET    3    2    1    159    126    5
2.KKTC            3    2    1    121    107    5
3.MELİKGAZİ        3    1    2    104    133    4
4.A.UMUT            3    1    2    112    130    4

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TAGS: U14 Kızlar
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