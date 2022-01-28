U14 Kızlarda Şampiyon GMB Çamlık Spor

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28/01/2022

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U14 Kızlarda Şampiyon GMB Çamlık Spor

Voleybolda U14 Kızlar Final Serisi ikinci karşılaşmasında rakibi Mağusa Spor Akademisi'ni 25-20, 25-22 ve 25-18'lik set  skorları ile 3-0 mağlup eden GMB Çamlık Spor seride durumu 2-0 yaparak U14 Kızlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Mağusa Arena Salonu'nda oynanan müsabakayı beş yüze yakın seyirci takip etti. Müsabakadan sonra  düzenlenen törenle takımlara ödülleri Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi.

28/01/2022 22:51
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TAGS: U14 Kızlarda Şampiyon GMB Çamlık Spor
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