U14 Milli Takımımız Konya’dan 4 madalya ile döndü

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Konya’da düzenlenen Türkiye U14 Şampiyonası’nda başarı ile yarışan kafilesi adaya döndü.

Damla Dönmez, Acibesu İflazoğlu, Hatice Asrın Yiğit, Kayla Uysal, Azra Avcı, Özlem Soydam, Kumsal Arsal, Deniz Dağdelen, Nasuh Uyanık, Demir Galip Dağdelen, Erdinç İnçay'dan oluşan U14 Milli Takımı şampiyonada büyük bir başarı göstererek 4 madalya ile geri geldi.

Konu ile ilgili olarak KKTC Atletizm Federasyonu şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Konya’da 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında Erdinç İnçay ve Azra Avcı Türkiye şampiyonu, Kayla Uysal ise Türkiye üçüncüsü oldu. 200 metrede Kumsal Arsal ise Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırmıştır.

Kafilede yer alan antrenörlerimiz, Salih Boransel, Gönül Özkan, Hüseyin Eğitmen ve Cem Dağdelen'e teşekkür eder, dereceye giren sporcularımızın antrenörleri Tuncay İbrahimzade, Mehmet Baykent ve Salih Boransel'i kutlarız.”