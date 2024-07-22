U14'lerde Çetinkaya ile Altınordu Süper Kupa için karşılaşacak

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22/07/2024

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U14'lerde Çetinkaya ile Altınordu Süper Kupa için karşılaşacak

Türkiye Cumhuriyeti U 14 Ligi şampiyonu Altınordu Futbol Kulübü ile KTFF  Red7Oil U 14 Ligi şampiyonu Çetinkaya Türk Spor Kulübü  U 14 takımları arasında 4 Eylül tarihinde İzmir’de SÜPER KUPA maçı oynanacak.
 Altınordu Futbol Kulübü resmi davet yazısını Çetinkaya kulübüne gönderdi.
İki ülkenin U 14 şampiyonunun karşılaşacağı Süper Kupa maçında yer almanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan sarı kırmızılı yönetim ülkemize ve camialarına hayırlı olmasını diledi.

22/07/2024 15:10
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TAGS: U14, Çetinkaya, Altınordu Süper Kupa
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