U15 Badminton Şampiyonası KKTC Milli Takım Seçmesi yapılıyor

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05/01/2025

U15 Badminton Şampiyonası KKTC Milli Takım Seçmesi yapılıyor

Badminton Federasyonu 12 Ocak 2025 Pazar günü U15 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yarışmaya 2011-2012 doğumlu KKTC vatandaşı sporcuların katılabileceklerdir.

Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek.

Sporcular 8 Ocak 2025 tarihine kadar kayıtlarını yapabilecekler. 

Turnuvaya katılacak sporcuların 2024-2025 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekmektedir.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Şampiyona için kayıtlar Federasyonun sosyal medya hesabından yapılacaktır.

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TAGS: U15 Badminton Şampiyonası KKTC Milli Takım Seçmesi yapılıyor
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