U15 Erkeklerde Şampiyon DAÜ

Voleybol U 15 Erkekler Final Serisi ikinci karşılaşmasında rakibi GMB Çamlık Spor karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden Doğu Akdeniz Üniversitesi seride durumu 2-0 yaparak U15 Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde etti. Müsabakanın ilk setini rakibine kaybeden DAÜ daha sonraki 3 seti de alarak salondan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi.

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29/01/2022 09:22