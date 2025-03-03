U15 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U15 Ferdi Klasman Turnuvası’nı 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da etkinliklerini sürdürdü. Cumartesi sabah saat 10.00’da başlayan turnuvada zevkli ve heyecanlı maçlar oynandı. Kıyasıya geçen maçların arından dereceye giren sporcular belli oldu.

Oynanan maçlar sonrasında kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Özüm Özel, erkeklerde ise Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Ivan Blahotin şampiyonluğa ulaştı.

Sıralamalar şu şekilde oluştu;

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

3.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)

4.Zekiye Koç (Arucad Anka Spor Derneği)

Erkekler

1.Ivan Blahotin (GAÜ)

2.Karel Tuğbay (LAÜ)

3.Sonay Hayatseven (GAÜ)

4.Arel Ahçıoğulları (Arucad Anka Spor Derneği)