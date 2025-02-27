U15 Ferdi Klasman Turnuvası düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U15 Ferdi Klasman Turnuvası’nı 1 Mart Cumartesi günü düzenleyecek.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da etkinliklerini sürdürecek. Sabah saat 10.00’da başlayacak olan turnuva aynı gün sona erecek ve dereceye girecek olan isimler belli olacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu geçtiğimiz hafta U13 Ferdi Klasman Turnuvası’nı düzenlemişti. Her hafta yapılan organizasyonlar hem sporcuların gelişimi açısından hem de sporcu sayısının artması açısından etkili oluyor.