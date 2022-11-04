U15 Ligi iki grupta devam ediyor
04/11/2022
KKTC Basketbol Federasyonu’nun iki ayrı grupta oynattığı Erkekler U15 Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Beyaz Grup’ta Girne Amerikan Üniversitesi ilk 2 maçını galip tamamlarken, aynı başarıyı Kırmızı Grup’ta mücadele eden Koopspor da elde etti.
BEYAZ GRUP
Erkekler U15 Ligi Beyaz Grup’ta ilk hafta ertelenen Marmara-Soyerspor B maçı dışında ilk 2 haftadaki maçlar tamamlanırken, 2 maçlarını da kazanan Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi zirvede yer alıyor. Erteleme maçı olan Marmara-Soyerspor B, 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacak.
2.Hafta Oynanan Maçlar:
GAÜ-Soyerspor B: 58-43
Koopspor B-TED: 46-20
Marmara-Ceasar L.G. Birliği: 17-66
3.Hafta Maç Programı:
10 Kasım Perşembe 19.00 C.L. G. Birliği-GAÜ İskele Spor Salonu
11 Kasım Cuma 17.00 TED-Marmara TED Koleji Spor S.
12 Kasım Cumartesi 15.00 Soyerspor B-Koopspor B Necati Taşkın S.S
Beyaz Grup Puan Durumu:
Takım O G M P
1-Ceasar L. G.Birliği 2 2 - 4
1-GAÜ 2 2 - 4
3-Koopspor B 2 1 1 3
4-TED 2 - 2 2
5-Soyerspor B 1 - 1 1
6-Marmara 1 - 1 1
KIRMIZI GRUP:
Erkekler U15 Ligi Kırmızı Grup’ta ikinci haftanın kapanış maçı yarın (5 Kasım Cumartesi) YDÜ ile Alsancak Belediyesi arasında oynanacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Koopspor lider durumda bulunurken, YDÜ ve Alsancak Belediyesi oynadıkları ilk hafta maçlarında galip gelen takımlar olarak yer alıyor.
2.Hafta Oynanan Maçlar:
DAÜ-Koopspor: 23-88
Soyerspor-Akdeniz S.B: 73-37
YDÜ-Alsancak Bld: (5 Kasım)
3.Hafta Maç Programı:
8 Kasım Salı 18.00 Koopspor-Soyerspor Atatürk S.Salonu
9 Kasım Çarşamba 18.00 Alsancak-DAÜ Ertuğrul Apakan S.S.
9 Kasım Çarşamba 20.00 Akdeniz S.B-YDÜ Ertuğrul Apakan S.S.
Kırmızı Grup Puan Durumu:
Takım O G M P
1-Koopspor 2 2 - 4
2-Soyerspor 2 1 1 3
3-YDÜ 1 1 - 2
4-Alsancak B. 1 1 - 2
5-Akdeniz S.B. 2 - 2 2
6-DAÜ 2 - 2 2