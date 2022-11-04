U15 Ligi iki grupta devam ediyor

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04/11/2022

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U15 Ligi iki grupta devam ediyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun iki ayrı grupta oynattığı Erkekler U15 Ligi’nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor. Beyaz Grup’ta Girne Amerikan Üniversitesi ilk 2 maçını galip tamamlarken, aynı başarıyı Kırmızı Grup’ta mücadele eden Koopspor da elde etti.

BEYAZ GRUP

Erkekler U15 Ligi Beyaz Grup’ta ilk hafta ertelenen Marmara-Soyerspor B maçı dışında ilk 2 haftadaki maçlar tamamlanırken, 2 maçlarını da kazanan Ceasar Larnaka Gençler Birliği ile Girne Amerikan Üniversitesi zirvede yer alıyor. Erteleme maçı olan Marmara-Soyerspor B, 9 Kasım Çarşamba akşamı saat 18.00’de Necati Taşkın Spor Salonu’nda karşılaşacak.

2.Hafta Oynanan Maçlar:

GAÜ-Soyerspor B:                             58-43

Koopspor B-TED:                               46-20

Marmara-Ceasar L.G. Birliği:           17-66

3.Hafta Maç Programı:

10 Kasım Perşembe            19.00      C.L. G. Birliği-GAÜ             İskele Spor Salonu

11 Kasım Cuma                  17.00      TED-Marmara                     TED Koleji Spor S.

12 Kasım Cumartesi           15.00      Soyerspor B-Koopspor B   Necati Taşkın S.S

Beyaz Grup Puan Durumu:

Takım                                    O             G             M            P

1-Ceasar L. G.Birliği            2              2              -               4

1-GAÜ                                   2              2              -               4

3-Koopspor B                       2              1              1              3

4-TED                                    2              -               2              2

5-Soyerspor B                      1              -               1              1

6-Marmara                           1              -               1              1

KIRMIZI GRUP:

Erkekler U15 Ligi Kırmızı Grup’ta ikinci haftanın kapanış maçı yarın (5 Kasım Cumartesi) YDÜ ile Alsancak Belediyesi arasında oynanacak. Grupta ilk 2 maçını kazanan Koopspor lider durumda bulunurken, YDÜ ve Alsancak Belediyesi oynadıkları ilk hafta maçlarında galip gelen takımlar olarak yer alıyor.

2.Hafta Oynanan Maçlar:

DAÜ-Koopspor:                                   23-88

Soyerspor-Akdeniz S.B:                     73-37

YDÜ-Alsancak Bld:                            (5 Kasım)

3.Hafta Maç Programı:

8 Kasım Salı                         18.00      Koopspor-Soyerspor           Atatürk S.Salonu
9 Kasım Çarşamba             18.00      Alsancak-DAÜ                     Ertuğrul Apakan S.S.

9 Kasım Çarşamba             20.00      Akdeniz S.B-YDÜ               Ertuğrul Apakan S.S.

Kırmızı Grup Puan Durumu:

Takım                                    O             G             M            P

1-Koopspor                           2              2              -               4

2-Soyerspor                          2              1              1              3

3-YDÜ                                   1              1              -               2

4-Alsancak B.                       1              1              -               2

5-Akdeniz S.B.                     2              -               2              2

6-DAÜ                                   2              -               2              2

04/11/2022 17:44
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TAGS: U15 Ligi iki grupta devam ediyor
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