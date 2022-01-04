U15 Ligi'nde gruplar ve takvim açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nde 2021-2022 sezonu 1 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Başvuruların tamamlandığı belirtilirken, bu sezon U15 Ligi’nde 38 takım toplam 8 grupta mücadele edecek.

U15 Ligi’nde 5’li gruplar 1-2 Şubat 2022 tarihinde başlarken, 4’lü gruplar da 12-13 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Grup maçları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar direkt olarak 2.tura kalacak. 2.tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre kurada ev sahibi olarak çıkan takımın sahasında oynanırken, çeyrek final ve yarı final maçları da çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

KTFF U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2006 ve sonraki yıllarda doğan lisans işlemi yapılmış tüm futbolcuların forma giyebileceğini belirtirken lig statüsünün önümüzdeki günlerde KTFF resmi internet sitesinden yayınlanacağı açıklandı.

U15 Ligi’ne katılacak olan takımların tüm transfer, filiz lisans, vize vb. tüm işlemlerini 21 Ocak 2022 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

U15 Ligi’nde gruplar şöyle;

1.GRUP

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı YSK

Lefke TSK

Yalova SK

2.GRUP

Alayköy Gençlik SK

Dikmen Gücü SK

Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK

Yılmazköy SK

3.GRUP

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Çetinkaya TSK

Hamitköy ŞHSK

Küçük Kaymaklı TSK

Yenicami AK

4.GRUP

Doğan Türk Birliği

Girne Halk Evi

Merit Alsancak Yeşilova SK

Ozanköy SK

Türk Ocağı Limasol

5.GRUP

Cihangir GSK

Düzkaya KOSK

Esentepe KKSK

Miracle Değirmenlik SK

Taşkent SK

6.GRUP

Mesarya SK

Mormenekşe GBSK

SFC Dörtyol SK

Vadili TÇBSK

Yeniboğaziçi DSK

7.GRUP

Çanakkale TSK

Mağusa Türk Gücü

Yenişehir SK

Yonpaş Dumlupınar TSK

8.GRUP

Kaplıca Karadeniz 61 SK

L. Gençler Birliği SK

SFC 1461 İskele Trabzon SK

SFC Boğaziçi SK

Sipahi TSK

Bu habere tepkiniz:



04/01/2022 12:05