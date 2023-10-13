U15 Milli Takımı, Türkiye'nin Çorum ilinde düzenlenen turnuvada mücadelesini sürdürüyor

KKTC Badminton Federasyonu U15 Milli Takımı Türkiye'nin Çorum ilinde düzenlenen turnuvada mücadeleye devam ediyor.

11 Ekimde Çorumda başlayan 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına 8 erkek 8 kız sporcu ile katılan Milli Takımımız ilk iki günde 21 galibiyet almayı başardı. İdareciliğini Vasfiye Şahali, Antrenörlüğünü Serkan Bolkaner'in yaptığı Milli Takımımız bugün oynanacak maçlarla turnuvaya devam edecek. Sporcularımıza başarılar dileriz.